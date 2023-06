Les adoptions internationales rassemblées au sein d'un service unique en Flandre

La décision de fusionner les différents services avait été prise en 2019 dans le but de mettre en commun les ressources, les connaissances et l'expertise disponibles. Les changements n'auront pas pour effet d'allonger les listes d'attente, a assuré la responsable de l'adoption au nord du pays, Ariane Van den Berghe. Les dossiers des candidats à l'adoption seront "progressivement transférés" vers le service unique au cours des prochains mois. Le personnel des autres pôles sera maintenu pendant la période de transition, car chacun travaillait avec des pays d'origine différents. "Les pays qui coopéraient auparavant avec les autres services d'adoption en Flandre seront informés de l'existence du nouveau service. Des accords seront également conclus sur le transfert des dossiers", selon Mme Van den Berghe. La fusion intervient alors que le nombre d'adoptions internationales est en baisse depuis plusieurs années, selon les responsables. "Nous voulons offrir un soutien de meilleure qualité aux adoptés et aux familles candidates, et établir des relations de coopération plus solides avec les différents pays d'origine", a déclaré la ministre flamande du Bien-être Hilde Crevits (CD&V). Cette fusion s'inscrit dans une réforme plus large du domaine de l'adoption au nord du pays. À la rentrée, le décret encadrant les adoptions doit être considérablement modifié, selon la ministre. (Belga)