Les Belges encore nombreux à préférer le contact humain pour souscrire à leurs assurances

Selon cette enquête, réalisée en mai 2023 auprès d'un millier de répondants, le secteur des assurances tend à se numériser. Cette transition correspond aux attentes de près de huit Belges sur dix (77%). Néanmoins, parmi eux, ils sont plus de la moitié (60%) à souhaiter encore un contact humain pour souscrire à leurs assurances. Ainsi, à la question de savoir via quel canal les Belges ont souscrit à leurs dernières assurances, 51% se sont rendus dans leur bureau d'assurances, 30% l'ont souscrite par téléphone et 19% numériquement. Selon Pierre Devolder, professeur à l'Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles de l'UCLouvain, "tout démontre que le contact humain, pour des conseils en cas de sinistre par exemple, reste important, ce qui ne veut pas dire que la numérisation ne progresse pas". D'après Pierre Dallemagne, directeur de CBC Assurances, il existe, sur le plan numérique, un "décalage de dix à douze ans" entre le secteur bancaire et celui des assurances. "Le secteur des assurances se numérise progressivement. Nous sommes clairement dans une période de transition." (Belga)