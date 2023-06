Les entreprises étrangères emploient 400.000 personnes en Flandre

Le nombre relativement restreint d'entreprises étrangères contribue de façon disproportionnée à l'économie flamande, souligne l'étude. Près de 21,6% de l'emploi salarié privé dans l'économie de marché non-financière en Flandre et 34% dans l'industrie flamande dépendent d'entreprises sous contrôle étranger. Par ailleurs, plus de 35% de la valeur ajoutée de l'économie de marché non-financière en Flandre et 53% de l'industrie flamande sont créés par ces entreprises. La présence étrangère diffère aussi d'un secteur à l'autre. Les industries (pétro)chimiques et pharmaceutiques sont par exemple presque entièrement détenues par des propriétaires étrangers, tandis qu'ils sont quasiment absents dans l'agriculture et l'industrie du bois. Les Etats-Unis apparaissent comme le partenaire le plus important de la Flandre en termes de valeur ajoutée brute. Pour l'emploi, il s'agit des Pays-Bas. (Belga)