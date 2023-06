Ligue des Nations de la CONCACAF - Les États-Unis remportent leur deuxième Ligue des Nations de la CONCACAF

L'attaquant d'Arsenal (21 ans), qui a été prêté au Stade de Reims la saison passée et a évolué sous les ordres de Will Still, a inscrit le deuxième but de la rencontre, sur une passe en profondeur de Giovanni Reyna (34e). Ce dernier a aussi été à l'origine de l'ouverture du score de Chris Richards (12e), en déposant un coup de coin sur la tête du défenseur. Le match fut à sens unique jusqu'à l'heure de jeu, les Canadiens parvenant à se montrer dangereux, notamment par l'ancien Gantois Jonathan David, tout en évitant de peu que le score s'aggrave plusieurs fois en leur défaveur. Outre Jonathan David, plusieurs figures connues du championnat belge figurait parmi les Rouges: Cyle Larin, prêté par le Club de Bruges à Valladolid en Espagne était lui aussi titulaire, tandis que son coéquipier à Bruges Tajon Buchanan est monté au jeu. Le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe nationale canadienne, Atiba Hutchinson (103 sélections), a dû faire ses adieux au football depuis le banc. Les États-Unis demeurent les seuls vainqueurs de cette compétition regroupant les nations d'Amérique du Nord, d'Amérique Centrale et des Caraïbes, créée en 2021 et qu'ils avaient à l'époque remportée aux dépens du Mexique (3-2 a.p.). Dimanche, les Mexicains ont remporté le match pour la 3e place de l'édition 2023 aux dépens du Panama (0-1). L'unique but a été inscrit par Jesus Gallardo (4e), tandis que Gerardo Arteaga (Genk) était suspendu à la suite de sa carte rouge en demi-finale, contre les États-Unis. (Belga)