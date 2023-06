Ligue des Nations - L'Espagne bat la Croatie en finale 5 tirs au but à 4

Vlsic, Brozovic, Modric, côté croate; Joselu, Rodri, Merino, chez les Espagnols, ont réussi leur tir (3-3). Simon arrêta l'envoi de Majer tandis qu'Asencio donnait l'avance à la Roja (3-4). Perisic obligea Laporte à inscrire le sien mais la transversale en décida autrement (4-4). Simon détourna l'envoi de Petkovic et Carvajal ne laissait pas passer sa chance (4-5). Au palmarès, l'Espagne succède au palmarès au Portugal premier lauréat en 2019 et à la France vainqueur en 2021. Par rapport à la demi-finale, Zlatko Dalic sa titularisé Erlic en défense à la place de Vida. Chez les Espagnols, Luis de la Fuente a procédé à deux changements, préférant Asensio et Ruiz à Merino et Moreno. Soutenus bruyamment par leurs nombreux supporters (25.000), les Croates ont affiché une plus grande assurance au coup d'envoi. Mais la première occasion a été pour Gavi (12e). Le duel est resté très tactique et les surfaces de réparation peu occupées. À la reprise, la Croatie a accentué sa pression mais les véritables occasions demeuraient rares. Rodri, homme du match, tenta sa chance de loin (65e). La montée au jeu de Fati (66e) a failli s'avérer payante pour les Espagnols. Il alerta Livakovic et Ruiz manqua de peu son lob (75e). Le Barcelonais manqua à la 84e la plus grosse occasion du match sa reprise au petit rectangle était repoussée par Perisic. Asencio, lui, croisa trop son tir juste avant la prolongation (90e). Au cours de celle-ci, une reprise de près d'Olmo fut déviée de peu (108e). Mais ce fut tout. Les tirs au but allaient désigner le lauréat 2023. (Belga)