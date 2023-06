Plus d'un million de déchets sauvages évités avec le projet "Click" de Fost Plus

Le projet vise à augmenter le taux de recyclage des déchets abandonnés dans l'espace public. Concrètement, chaque personne qui jette son déchet dans une poubelle dédiée ou en ramasse un est invitée à scanner le détritus via une application. Son compte est alors crédité de points sous la forme d'une monnaie virtuelle appelée "Circular UCoins". Ce gain peut ensuite être présenté dans les commerces locaux participants ou échangé contre des accès à différents services sportifs ou culturels communaux. Lancé en été 2020 au Coq, Le Click a été adopté par huit communes, dont Alost, Blankenberge, Tournai, Genk, Middelkerke, Namur et Torhout. "L'application est active partout en Belgique, mais les communes peuvent décider d'intégrer l'approche sur leur territoire. Dans ce cas, le projet est d'application pendant un an", explique la chargée de communication de Fost Plus, Valerie Bruyninckx. Avec plus de 80.000 utilisateurs et un million de clics atteints en juin, le projet "a connu une croissance exponentielle en termes d'engagement et de participation", se réjouit l'organisation. Selon Fost Plus, près de 3 kg de déchets sauvages par habitant finissent chaque année dans la nature ou sur la voie publique. Le Click vise à éviter ces pertes et réintégrer ces emballages dans le circuit de recyclage classique des PMC. Depuis le lancement de l'initiative, près de 3.000 tonnes de matériaux issus des poubelles publiques des communes partenaires ont été pré-triées, dont en moyenne 22% de matériaux étaient recyclables. (Belga)