Premier League - Gary O'Neil remplacé par Andoni Iraola à Bournemouth

O'Neil avait pris les commandes des Cherries après le limogeage de Scott Parker fin novembre, après quatre journées seulement et trois défaites de suite contre Manchester City (4-0), Arsenal (3-0) et Liverpool (9-0). Les débuts de O'Neil comme entraîneur d'une équipe première avait été compliqués, le club occupant même la place de lanterne rouge aux deux-tiers du championnat, début mars, après 11 défaites lors des 15 matches précédents. Mais une fin de saison marquée notamment par une victoire contre Liverpool (1-0) et à Tottenham (3-2) avait permis au club du sud de l'Angleterre, malgré quatre défaites pour conclure la saison, de finir à une relativement confortable 15e place pour un promu. Pour le remplacer, les Cherries ont annoncé l'arrivée sur leur banc d'Andoni Iroala, en provenance du Rayo Vallecano où il était en fin de contrat. Ancien arrière droit international (7 sélections), Iraloa était arrivé en 2020-2021 sur le banc du club madrilène, obtenant la promotion en Liga dès sa première saison avant de le mener en demi-finale de la Coupe d'Espagne l'année suivante. L'an dernier, le Rayo avait fini 11e du championnat. (Belga)