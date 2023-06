Rode Duivels - Domenico Tedesco se méfie de l'Estonie: "L'Autriche a souffert contre eux"

Après le partage 1-1 contre l'Autriche samedi, les Diables Rouges devront se remettre en marche contre un des Petits Poucets du groupe afin de partir en vacances l'esprit tranquille. "Lorsque vous regardez leurs résultats, vous ne voyez aucune défaite 0-4 ou 0-5. L'Autriche a souffert contre eux. Les joueurs se connaissent depuis longtemps et ils ont des automatismes. Ils ont de la qualité dans l'axe et leurs latéraux sont rapides et dotés d'un bon centre", a prévenu le sélectionneur Domenico Tedesco lundi en conférence de presse. (Belga)