Salman Rushdie reçoit le Prix de la paix des libraires allemands

Le Prix de la paix est décerné chaque année à des personnalités dont l'œuvre promeut des valeurs pacifistes. L'Association des libraires allemands, qui décerne la récompense, a récompensé M. Rushdie pour "avoir enrichi le monde avec le plaisir qu'il prend à raconter des histoires". Selon l'association, l'auteur décrit dans ses romans "la puissance avec laquelle les régimes violents détruisent des sociétés entières, mais aussi l'indestructibilité de l'esprit de résistance des individus". "Je ne peux que remercier le jury pour sa générosité", a déclaré l'auteur. "Je sais à quel point ce prix est important et je suis intimidé face à la liste des précédents lauréats, que mon nom va désormais compléter." La récompense, remise le jour de la clôture de la Foire du livre de Francfort, est accompagnée d'une somme de 25.000 euros. Parmi ses lauréats figurent non seulement des écrivains, mais aussi des philosophes et des scientifiques, tels que Hermann Hesse, Mario Vargas Llosa ou encore Orhan Pamuk. L'année dernière, c'est l'auteur ukrainien Serhiy Jadan qui avait reçu la reconnaissance des libraires allemands. En 1989, l'ayatollah iranien Rouhollah Khomeini avait émis une fatwa à l'encontre de l'écrivain pour son roman "Les Versets sataniques". Ce livre est en effet considéré comme blasphématoire par certains musulmans radicaux. L'année dernière, M. Rushdie a été attaqué au couteau lors d'une conférence à New York. Depuis, il est aveugle d'un œil, incapable d'utiliser l'une de ses mains et souffre d'un syndrome de stress post-traumatique. (Belga)