TC Bruxelles - Un quadragénaire condamné en tant que passeur de deux enfants mineurs

Le 17 septembre 2022, le prévenu et les deux enfants avaient atterri à Brussels Airport en provenance d'Accra, la capitale du Ghana. Le passeport du quadragénaire était authentique mais les documents présentés pour les deux mineurs se sont révélés être des passeports allemands signalés volés. Les enfants avaient déclaré rejoindre leurs mères en Allemagne, sans connaître véritablement leur accompagnateur. Sur le GSM de ce dernier, la police avait ensuite découvert plusieurs photos de passeports appartenant à d'autres enfants ghanéens. Le prévenu avait en outre modifié ses déclarations à plusieurs reprises. Pour le parquet, il était clair qu'il s'agissait d'un trafic d'êtres humains. La défense a reconnu que son client avait bien joué le rôle de passeur mais a plaidé le fait isolé. "Il n'a rien reçu" en échange de ce voyage, a-t-elle souligné. "En Allemagne, il fait partie de la même congrégation religieuse que les mères des enfants et c'est à titre de service que celles-ci lui ont demandé d'aider leurs enfants à gagner l'Europe. Elles savaient en effet que mon client voyage régulièrement" entre le Ghana et le Vieux continent. (Belga)