TC Liège - Report de jugement dans le dossier de l'échevin de Spa Paul Mathy

En 2016 et 2017, durant 19 mois, un SDF avait obtenu l'accord de la Ville de Spa pour se loger dans les bâtiments désaffectés et insalubres des anciens thermes de Spa. L'individu avait accepté, en échange de l'occupation des lieux, d'occuper un rôle de concierge et de gardiennage à l'occasion de rondes de nuit. Il avait aussi obtenu l'autorisation de démonter les ferrailles afin d'en retirer un bénéfice à la revente. L'affaire avait fait l'objet de délibérations au collège des bourgmestre et échevins. Mais la situation avait été dénoncée au parquet fédéral. Elle avait été objectivée par un contrôle des lois sociales, qui avait constaté que l'occupant des lieux ne disposait d'aucun contrat de travail. L'état d'insalubrité et de dangerosité du bâtiment avait été constatée. L'échevin des travaux et de l'urbanisme Paul Mathy et deux employés de la Ville de Spa, à qui le SDF rendait des comptes, répondent de préventions de traite des êtres humains avec les trois circonstances aggravantes d'autorité, de faits commis par des fonctionnaires publics dans le cadre de leurs fonctions et de mise en danger de la vie d'autrui. Ils répondent aussi de préventions liées au droit pénal social et encourent des peines allant de 6 à 18 mois de prison. Le jugement est reporté au 11 septembre. (Belga)