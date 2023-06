Trois hommes percent le mur d'un magasin d'antiquités et volent pour 200.000 euros de sacs

Les faits remontent au week-end du 26 février 2022. Les voleurs étaient parvenus à pénétrer dans ce magasin d'antiquités renommé en passant par une propriété adjacente inoccupée. Outre des antiquités, le commerce proposait également de nombreux sacs à main coûteux de marque Gucci, Prada, Dior et Louis Vuitton, entre autres. Les malfaiteurs, qui avaient vraisemblablement agi en connaissance de cause, s'étaient emparés d'au moins 84 sacs à main d'une valeur de plus de 200.000 euros. Ils avaient également dérobé 16 bracelets, plusieurs bagues en or et des montres de luxe. D'après le parquet, citant des informations de la victime, plusieurs des sacs à main volés étaient proposés à la vente sur différentes plateformes roumaines de vente en ligne. L'enquête de la zone de police de Courtrai a permis ensuite d'identifier trois suspects roumains. L'un d'entre eux a été arrêté aux Pays-Bas et se trouve en détention provisoire dans une cellule belge depuis le 10 février dernier. Les deux autres l'ont été en France et attendent d'être remis à la Belgique. (Belga)