Une dramatique dispute dans la région d'Ellezelles coûte la vie à un homme

La zone de police des Collines a été avisée dimanche, peu après 14h, d'un fait de violence survenu à Wodecq. Le suspect a été interpellé sur place et privé de liberté. La victime, un homme, a reçu un ou plusieurs coups de couteau. "Le dossier a été mis à l'instruction du chef de tentative de meurtre, la victime n'étant pas décédée lors de la saisine du magistrat instructeur. La victime a été emmenée par les services de secours. Le décès est survenu ultérieurement", précisait lundi vers 13h30, Frédéric Bariseau, 1er substitut du procureur du roi de Tournai-Mons. Le juge d'instruction et le parquet sont descendus sur place dimanche vers 17h30. Ils étaient accompagnés du "Destaem" de la Police Judiciaire Fédérale. "Une autopsie du corps de la victime devrait avoir lieu ce lundi. Le suspect sera présenté ultérieurement au magistrat instructeur", indique le magistrat. De source généralement bien informée, nous avons appris que la victime et l'auteur des faits seraient deux frères. (Belga)