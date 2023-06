Une première section sport-études dédiée à la boxe ouvre à Charleroi

La Garenne organise depuis plusieurs années plusieurs sections de sport-études dans des disciplines aussi différentes que le football, le basket, le cyclisme, la gymnastique et l'équitation. Il y a quelques mois, le projet a germé entre le boxeur Alex Polizzi et la Ville de Charleroi de proposer une section sport-études en plus autour de la boxe, une discipline qui connait une certaine popularité chez les jeunes. Dans la grille horaire de la nouvelle section, les élèves auront 8 heures par semaine dédiées à la boxe. Un temps qui sera mis à profit pour travailler aussi bien la préparation physique que la technique, selon la Ville de Charleroi. (Belga)