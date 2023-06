Annonces des trains en quatre langues: retour à la normale dans la plupart des gares

"Depuis 09h00 du matin, les annonces en néerlandais et en français fonctionnent à nouveau partout", a déclaré M. Baeken. "Une demi-heure plus tard, les annonces en allemand dans les Cantons de l'Est semblaient à nouveau normales. Il n'y a que dans les gares où circulent des trains internationaux qu'il n'y a toujours pas d'annonces en anglais et en allemand." Le porte-parole assure que les derniers problèmes seront résolus dans l'après-midi. Les lois qui régissent l'emploi des langues officielles en Belgique s'appliquent à Infrabel et à la SNCB dans les gares et dans les trains. Normalement, les annonces quadrilingues sont réservées aux trains et gares internationaux. (Belga)