Bataille diplomatique au Conseil des droits de l'homme de l'ONU autour d'Israël

S'exprimant devant le Conseil des droits de l'homme (CDH) de l'ONU après la présentation d'un rapport des enquêteurs, l'ambassadrice américaine, Michèle Taylor, a indiqué que ces 27 pays sont "profondément préoccupés" par le fait que le mandat de la commission ne soit "pas limité dans le temps" et soit "sans limite claire". Ces pays, parmi lesquels figurent le Canada, le Royaume-Uni, l'Autriche et l'Italie, ont également demandé que cesse l'"attention disproportionnée" accordée à Israël au sein du Conseil. La commission, créée il y a deux ans par le CDH, est chargée d'enquêter sur les violations présumées des droits humains commises dans les Territoires palestiniens et en Israël depuis l'escalade en avril 2021 ainsi que sur les causes profondes du conflit israélo-palestinien. Dans leur rapport publié il y a quelques jours, les enquêteurs onusiens accusent les autorités, tant en Israël que dans les territoires palestiniens occupés, de violer les droits de la société civile. Mais, selon eux, les autorités israéliennes sont responsables de la majorité de ces violations. Après la publication du rapport, Israël a dénoncé les accusations à son encontre, faisant alors valoir qu'elle dispose d'"une société civile robuste et indépendante composée de milliers d'ONG, de défenseurs des droits humains, de médias nationaux et internationaux". Les autorités israéliennes et américaines, ainsi que d'autres pays occidentaux, dénoncent depuis plusieurs années l'attention particulière accordée à Israël par le Conseil. (Belga)