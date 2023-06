Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 reste rouge et sous les 3.600 points

UCB (84,74) et arGEN-X (361,20) ne gagnaient plus que 0,64 et 0,31% tandis que Galapagos (37,92) cédait 0,45%, KBC (63,34) et Ageas (36,66) perdant finalement 01,3 et 0,38%. Elia (115,40) conservait une avance de 0,52% alors que AB InBev (52,00) était repassée de 0,65% dans le rouge où Umicore (26,20) et D'Ieteren (162,30) reculaient de 0,91 et 0,98%, Cofinimmo (73,10) perdant 1,28%. Iep Invest (5,10) et Qrf (10,15) chutaient de 4,7 et 3,8%, Euronav (14,48) et Colruyt (32,88) de 3,5 et 3,7%, Solvac (111,00) et Azelis (21,12) de 2,6 et 3,2%, Atenor (25,70) de 2,6%. Lotus Bakeries (6.910) et Ekopak (17,95) s'appréciaient par contre de 2,4 et 2,3%, EVS (21,80) de 0,9%. DMS Imaging (0,016) et Oxurion (0,0024 plongeaient de 13,5 et 11,1%, MDxHealth (0,345) et Mithra (2,405) abandonnant 2,3 et 5,7% alors que Onward Medical (5,80) était en hausse de 3,6%, Biosenic (0,0848) ayant elle-même viré de 2,2% au vert. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0900 USD, contre 1,0935 dans la matinée et 1,0925 la veille. Le lingot se négociait autour de 56.930 euros, en recul de 535 euros. (Belga)