Bourse de Bruxelles - Solvay à nouveau en tête des baisses

UCB (84,98) et arGEN-X (365,00) se distinguaient par contre en progressant de 0,9 et 1,3% en compagnie de Elia (115,10) et AB InBev (52,64), en hausse de 0,2 et 0,6%, Ackermans (151,50) regagnant 0,1%. Ageas (36,79) s'effritait tandis que Aperam (31,96) et Umicore (25,90) chutaient de 2,5 et 2%, Aedifica (63,65) et WDP (25,86) abandonnant 1,2% comme Sofina (190,80). Solvac (109,00) chutait par ailleurs de 4,4% dans le sillage de Solvay, Colruyt (33,15) reculant de 2,9% tandis que des pertes de plus de 2% étant encore notées en Viohalco (5,93) et VGP (89,25), Orange Belgium (14,40) regagnant par contre 2% dans un marché toutefois étroit. Biosenic (0,08) abandonnait enfin 3,6% supplémentaires tandis que Mithra (2,42) et Oxurion (0,0026) chutaient de 5,1 et 3,7% à l'inverse de Onward Medical (5,80), en hausse de 3,6%. L'euro s'inscrivait à 1,0935 USD dans la matinée de mardi, contre 1,0925 la veille vers 17H. Le lingot se négociait autour de 54.425 euros, en recul de 40 euros. (Belga)