Challenger d'Ilkley - David Goffin passe au deuxième tour après l'abandon de son adversaire

Lundi, le numéro 1 belge avait pris l'ascendant sur son adversaire en enlevant la première manche grâce à un break tardif, 7-5. Il avait néanmoins concédé lui-même un break dans le deuxième set (1-3), lorsque les deux joueurs ont consulté l'arbitre, estimant que la surface était devenue trop glissante. La décision a alors été prise d'envoyer les joueurs aux vestiaires et de reprendre la partie mardi. Stricker, 6e tête de série à Ilkley, a néanmoins été contraint d'abandonner la partie avant qu'elle ne puisse reprendre. Le Suisse avait fait appel au médecin la veille, pour des problèmes de dos. Au deuxième tour, David Goffin attend l'Équatorien Emilio Gomez, 126e mondial, ou le Chinois Juncheng Shang, 162e mondial et issu des qualifications. La semaine dernière, le Liégeois avait été éliminé au premier tour du tournoi de Rosmalen après sa défaite 7-5, 7-5 contre le Kazakh Alexander Bublik. Le N.1 belge dispute à Ilkley son dernier tournoi de préparation avant les qualifications de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, qui débutent le lundi 26 juin. Zizou Bergs, qui est tenant du titre à Ilkley, disputera son deuxième tour plus tard dans la journée. Le 182e joueur mondial sera opposé à l'Américain Denis Kudla (ATP 189). (Belga)