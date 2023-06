Charleroi Métropole aura son propre marathon

Le marathon sera couplé à un semi-marathon qui se déroulera le même jour. Si le premier se courra sur une boucle partant du centre-ville de Charleroi et y arrivant, le second, chapeauté par Vitafun, une ASBL connue pour organiser d'autres courses à pied en Wallonie, se courra "en ligne droite". "Il est important qu'un territoire comme Charleroi Métropole puisse mettre en œuvre des projets communs aux 30 communes qui le composent. Et ce marathon en fait partie", a indiqué Paul Magnette. Selon l'échevin carolo des Sports Karim Chaïbaï, l'épreuve mettra en valeur les paysages carolos tantôt plus industriels, tantôt plus campagnards. (Belga)