Cisjordanie: 4 morts et 4 blessés dans une fusillade près d'une colonie

L'armée israélienne a indiqué que des assaillants avaient ouvert le feu près d'une station essence à proximité de la colonie d'Eli (nord) et avoir "neutralisé" l'un d'eux, avant de partir à la recherche d'autres "suspects". Sollicitée par l'AFP, l'armée israélienne n'a pas précisé si l'assaillant "neutralisé" avait été tué. Le Magen David Adom, l'équivalent israélien de la Croix Rouge, a indiqué que quatre personnes avaient été déclarées mortes sur place et que quatre autres avaient été blessées, dont une dans un état grave. Elles n'ont pas été identifiées dans l'immédiat. Ceci intervient dans la foulée d'autres violences dans le nord de la Cisjordanie, bastion de groupes armés palestiniens où les incursions israéliennes dans des localités palestiniennes, fréquentes, dégénérent souvent en affrontements meurtriers. Lundi, six Palestiniens dont un combattant ont été tués lors d'une opération israélienne dans le camp de réfugiés palestiniens de Jénine, donnant lieu à une violente bataille. Des missiles ont été tirés par un hélicoptère israélien, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. Plus de 90 Palestiniens y ont été blessés et huit membres des forces de sécurité israéliennes, d'après des sources palestiniennes et israéliennes. Depuis le début de l'année, au moins 166 Palestiniens, 21 Israéliens, un Ukrainien et un Italien ont été tués dans des violences liées au conflit israélo-palestinien, selon un décompte de l'AFP établi à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes. Ces statistiques incluent, côté palestinien, des combattants et des civils parmi lesquels des mineurs, et côté israélien, en majorité des civils parmi lesquels des mineurs, et trois membres de la minorité arabe. (Belga)