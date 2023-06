Consommation de produits agricoles locaux stable chez les Francophones

Présentée mardi à Loyers (Namur) en présence du ministre wallon de l'Agriculture Willy Borsus, l'étude, consacrée à la consommation de produits locaux et en circuit court, indique aussi que 74% des Belges francophones affirment être attentifs à l'origine des produits qu'ils consomment. Près de 6 répondants sur 10 estiment avoir une consommation au moins hebdomadaire de produits locaux et 89% des 1.500 personnes interrogées envisagent d'augmenter leur consommation de produits wallons. L'étude, réalisée en février 2023, fait suite à un premier "baromètre" consacré au même thème en 2021. Elle révèle aussi que nombre de consommateurs ont élargi leur conception du circuit court en portant la distance maximale entre producteur et consommateur à 50 kilomètres, tout en reconnaissant que la distance idéale est de 20 kilomètres. Par ailleurs, le pourcentage de consommateurs affirmant ne jamais acheter de produits en circuit court est en augmentation, représentant aujourd'hui 9% des personnes interrogées. Le principal frein à de tels achats reste le prix des produits, selon 36% des sondés. L'étude s'inscrit dans la nouvelle stratégie de l'Apaq-W visant à promouvoir la proximité dans l'agriculture, a souligné M. Borsus. Les 26e journées "Fermes ouvertes", les 1er et 2 juillet prochains, s'inscrivent dans la droite ligne de cette stratégie, de même que le tout nouveau éco-chèque, permettant au consommateur d'acheter des produits locaux en direct de la ferme. Le ministre a appelé les producteurs wallons à adhérer en nombre à ce projet de paiement par éco-chèque. (Belga)