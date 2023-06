Crise de l'accueil - Une simplification des procédures pour les Mena réclamée par plus de 500 professionnels

La Belgique est tenue de prendre en charge les Mena jusqu'à leur majorité, rappellent les auteurs de ce texte, relancé mardi à l'occasion de la journée mondiale des réfugiés. La plupart de ces mineurs reçoivent ensuite un titre de séjour. Mais ce processus représente "une période particulièrement éprouvante et incertaine", surtout pour les jeunes de moins de 15 ans. Cela peut générer "beaucoup de stress, ce qui se traduit souvent par des problèmes psychologiques qui s'ajoutent à leur vulnérabilité", ajoutent les signataires, parmi lesquels des directeurs de centres d'accueil, des associations, des tuteurs de Mena, des avocats... "Pourquoi les confronter à des années d'errance administrative qui viennent grignoter le temps passé à l'école, avec leurs amis, à apprendre, jouer et s'épanouir ?" Les auteurs demandent que le fédéral approuve que tout enfant reconnu comme Mena avant son quinzième anniversaire reçoive automatiquement une autorisation de séjour d'un an, renouvelée systématiquement si sa situation ne change pas. Avec la garantie d'obtenir une autorisation de séjour illimitée à l'issue de trois ans de prise en charge de manière continue en Belgique. Cette procédure "pourrait même inciter certains jeunes qui échappent actuellement aux services de soutien, et qui survivent dans la rue et/ou souffrent de traumatismes multiples, à adhérer aux prises en charge qui leur sont proposées", estiment encore les signataires. Selon le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides, plus de 3.800 Mena ont été enregistrés en 2022, soit une hausse de 19,4% par rapport à l'année précédente. (Belga)