Deux hommes détenant 125 g de cocaïne interpellés après une course-poursuite à Namur

Le Groupe d'interventions spéciales et une équipe de la zone de police Namur Capitale ont voulu contrôler le véhicule des suspects dans le centre-ville de Namur. Quatre des cinq occupants ont alors pris la fuite et trois d'entre eux ont été interpellés à l'issue d'une course poursuite. A la suite de ces interpellations, cinquante billes de cocaïne ont été saisies pour un poids total de 125 grammes. Deux des trois suspects interpellés ont également été placés sous mandat d'arrêt. Le service Enquêtes et Recherches de la zone de police Namur Capitale doit désormais déterminer l'importance de ce trafic, qui pourrait avoir des liens avec d'autres dossiers en cours. (Belga)