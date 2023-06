Disparition du sous-marin Titan - Il reste "environ 40 heures" d'oxygène dans le submersible disparu près du Titanic

Lors d'un point de presse à Boston, dans le nord-est des Etats-Unis, le capitaine Jamie Frederick a reconnu également que les recherches des garde-côtes américains, avec l'aide du Canada, n'avaient "donné aucun résultat" pour le moment pour retrouver l'engin et ses occupants, dont un Britannique et un Français. Conçu pour emmener cinq personnes dans les abysses, long d'environ 6,50 mètres, le Titan a entamé sa descente dimanche et le contact avec l'engin a été perdu moins de deux heures après son départ, selon les autorités. Les recherches, en surface et sous l'eau, s'étendent sur "environ 1.450 km à l'est de Cape Cod, à une profondeur d'environ 4.000 m". (Belga)