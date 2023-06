Euro de basket dames - La Serbie, face à la Belgique, et l'Allemagne complètent le tableau des quarts

La Serbie, championne d'Europe en titre, sera l'adversaire des Belgian Cats jeudi à 15h00 dans la capitale slovène après avoir battu dans la douleur la Grande-Bretagne, 4e de l'Euro 2019, 66 à 60. Les Allemandes, sorties des qualifications dans le groupe des Belges, ont elles écarté la Slovaquie 79 à 69 avec notamment 26 points et 9 rebonds de son intérieure Marie Gülich pour défier l'Espagne jeudi pour une place en demi-finale. Les Belgian Cats, qui ont rejoint la Slovénie mardi matin, ont terminé en tête de leur groupe B devant la République tchèque et l'Italie décrochant leur billet direct pour ces quarts de finale. La Lettonie, Israël, la Slovénie et la Turquie avaient été éliminés dès la phase de poule. Le top 6 (le top 5 si la France n'y est pas) se qualifie pour les tournois pré-olympiques en février pour les JO de Paris 2024. - Barrages: . Mardi (à Ljubljana): Allemagne bat Slovaquie 79-69 Serbie bat Grande-Bretagne 66-60 . Déjà joués: République tchèque bat Grèce 79-76 Monténégro bat Italie 63-49 Phase finale à Ljubljana: . Jeudi: - Quarts de finale: (12h15) Hongrie - République tchèque (15h00) Belgique - Serbie (18h00) France - Monténégro (20h45) Espagne - Allemagne . Samedi: Places 5 à 8 (qualification pour les tournois pré-olympiques) à 12h00 & 14h45 Demi-finales (17h45 & 20h45): . Dimanche: (14h15) 5e place (qualification pour les tournois pré-olympiques, si nécessaire) (17h00) 3e place (20h00) Finale (Belga)