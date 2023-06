Euro de basket dames - La Serbie, tenante du titre, adversaire des Belgian Cats en quarts de finale

Mardi, les Serbes ont en effet écarté, dans la douleur, la Grande-Bretagne 66-60 (mi-temps: 29-28) avec notamment 16 points de Jovana Nogic, 10 pour Yvonne Anderson et Masa Jankovic. Les Belges auront l'occasion de prendre leur revanche sur la demi-finale perdue au bout du suspens à l'Euro 2021 (74-73) face à un adversaire qu'a déjà décortiqué le staff belge. Pascal Angillis, adjoint actuel avec Jill Lorent, en est à son deuxième mandat dans le staff des Belgian Cats après avoir secondé Benny Mertens en 2012. "La Serbie a un jeu structuré, mais surtout très agressif défensivement avec beaucoup de trappes et qui met énormément de pression" a analysé l'ancien coach de Spirou Charleroi et Limburg notamment. "Si tu ne joues pas bien discipliné et patient en attaque contre cette équipe, cela peut te mettre en problème. Elles sont super agressives. Nous les avions rencontrées deux fois lors de notre stage en Serbie, mais sans nos joueuses de base et les Serbes n'étaient pas au complet pour le premier match. On sait à quoi s'attendre avec la Serbie". Si Sonia Vasic (ex-Petrovic), MVP de l'Euro 2021, Jelena Brooks, Maja Scoric et Ana Dabovic ne sont plus là, Marina Maljkovic dispose d'une nouvelle génération autour de sa meneuse américaine Yvonne Anderson, Aleksandra Crvendakic et Tina Krajisnik. La Belgique a remporté son groupe dimanche avec un trois sur trois à Tel Aviv pour décrocher son billet direct pour les quarts. Les Belges ont effectué le transfert vers Ljubljana tôt dans la matinée mardi. Les trois autres quarts de finale jeudi à Ljubljana opposeront la Hongrie à la République tchèque (12h15), la France au Monténégro (18h00) et l'Espagne à l'Allemagne (20h45). (Belga)