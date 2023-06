Euro U21 2023 - Erwin van de Looi s'attend à "un match serré contre une équipe forte dans son ensemble"

"Ils ont fait forte impression en qualifications", a reconnu Van de Looi. "La Belgique a fait redescendre des joueurs de l'équipe A. Ce sont des choix qui ont été faits. Nous les avons affrontés en septembre, et c'était serré (1-2 pour les Pays-Bas, ndlr). Ce seront deux équipes différentes demain, mais ce sera encore très serré. La forme du jour fera la différence." Van de Looi estime que la Belgique est "forte dans son ensemble." "Bien sûr, ils ont Openda et De Ketelaere, mais aussi d'autres joueurs qui jouent à un haut niveau depuis longtemps", a indiqué le sélectionneur néerlandais. "Donc bien sûr, nous avons du respect pour la Belgique, tous comme nous en avons pour le Portugal et la Géorgie, nos adversaires suivants, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et faire bien les choses." Le sélectionneur reconnait avoir "juré" quand il a appris qu'Openda serait disponible pour le match contre les Pays-Bas. "Et j'ai fait la fête quand j'ai appris que Khvicha Kvaratskhelia ne jouerait pas avec la Géorgie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Bien sûr des gars comme ça peuvent faire la différence, mais c'est bon pour l'aspect du tournoi. Nous voulons gagner l'Euro, mais cela doit aussi être un apprentissage." Les Jong Oranje devront se passer de Sepp van den Berg (Schalke), dont le forfait a été acté samedi passé. Il a été remplacé par Shurandy Sambo (Sparta Rotterdam). Les Pays-Bas joueront ensuite contre le Portugal samedi puis contre la Géorgie mardi prochain. (Belga)