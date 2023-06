Euro U21 2023 - Les espoirs belges "sont prêts", pense Nicolas Raskin

"C'est une bonne équipe et nous aussi, nous sommes une bonne équipe, nous avons confiance en nous", a expliqué Raskin. "Je pense que ça va être un beau match à jouer, nous sommes impatients d'être là." "Nous nous sommes bien préparés", a ajouté le milieu de terrain des Rangers. "Nous avons pris quelques jours de repos, puis nous nous sommes retrouvés au centre d'entraînement et nous avons pas mal travaillé. Nous sommes prêts, et avons beaucoup d'envie." Selon Raskin, les Diablotins devront "mettre la bonne énergie, la bonne envie et la bonne intensité" dans le tournoi. "Et puis nous verrons jusqu'où nous pouvons aller. Nous sommes confiants et savons que nous sommes une bonne équipe, nous devons tout donner." Transféré aux Rangers durant le mercato hivernal, Raskin s'est rapidement imposé en Écosse, ne manquant que deux rencontres depuis son arrivée au club, et étant titularisé à chaque fois sauf lors de sa toute première apparition. Le milieu de terrain pense qu'il s'est amélioré "au niveau de la maturité dans le jeu" depuis son transfert. "Cela reste un très grand club là-bas. Je le sens au niveau de la maturité, des standards que tu dois mettre chaque jour à l'entraînement et en match." Double buteur contre Israël lors du dernier match de préparation avant de s'envoler pour la Géorgie, Raskin compte désormais 7 présences et 3 buts avec les espoirs. (Belga)