Finlande: le conservateur Petteri Orpo officiellement élu Premier ministre

M. Orpo, qui a remporté les élections législatives d'avril, a obtenu 107 voix pour et 81 contre. Onze députés étaient absents. A la tête du parti la Coalition nationale (centre droit), Petteri Orpo avait annoncé la semaine dernière former une coalition avec le Parti des Finlandais, la formation d'extrême droite arrivée deuxième aux législatives, ainsi que deux autres petits partis de droite. Les quatre partis disposent de 108 des 200 sièges du Parlement. Vendredi, le nouveau gouvernement a dévoilé sa feuille de route gouvernementale, promettant un durcissement de sa politique migratoire. Et ce portefeuille sera octroyé au Parti des Finlandais. Les permis de séjour accordés au titre de la protection internationale seront temporaires et leur durée égale au minimum en vigueur au sein de l'Union européenne, le regroupement familial sera rendu plus difficile. Le programme gouvernemental prévoit par ailleurs une refonte du système des prestations sociales, l'objectif étant de créer deux systèmes de sécurité sociale différents pour d'un côté, les immigrés et de l'autre, les résidents permanents. Le nouveau Premier ministre s'est ainsi assuré un soutien pour son plan d'austérité de six milliards d'euros, sa principale promesse électorale. (Belga)