Gennez au Mozambique pour un programme de coopération de 25 millions d'euros

Le programme est entièrement consacré à la lutte contre le changement climatique. Il vise à aider la population locale à mieux se préparer à ses conséquences concrètes. Le Mozambique est en effet extrêmement vulnérable aux effets de la crise climatique. En 2019, le pays a été frappé par deux cyclones puissants - Idai et Kenneth - qui ont fait plus de 600 victimes. Cette année, le cyclone Freddy, le plus long jamais observé, a provoqué des dommages importants. La Banque mondiale estime que les dommages annuels moyens liés aux seules inondations s'élèvent pour le Mozambique à 440 millions de dollars - soit presque 3% du PNB, selon un communiqué des Affaires étrangères. Mme Macamo a également remercié la Belgique pour son aide face à la pandémie de Covid. "Le peuple du Mozambique n'oubliera jamais le soutien de la Belgique", a-t-elle dit. (Belga)