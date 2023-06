Golden Boy Award - Cinq joueurs belges figurent dans la première liste de 100 nommés

Parmi les cinq Belges nommés, Arthur Vermeeren (Antwerp) est le premier classé à la 12e place. Suivent ensuite Zeno Debast (Anderlecht), 28e, Johan Bakayoko (PSV), 30e, Roméo Lavia (Southampton), 67e, et Arne Engels (Augsbourg), 75e. Deux autres joueurs de Jupiler Pro League figurent aussi dans le classement avec le Néerlandais Bjorn Meijer (Club Bruges), 29e, et le Marocain Bilal El Khannouss (Genk), 42e. L'Allemand Jamal Musiala (Bayern Munich) pointe lui en tête de ce top 100 devant l'Anglais Jude Bellingham, récemment transféré de Dortmund au Real Madrid. Le Golden Boy Award est décerné depuis 2003. Un jury international de journalistes de football choisit le vainqueur. Au palmarès, on retrouve des joueurs tels que Rafael Van der Vaart (2003), Wayne Rooney (2004), Lionel Messi (2005), Cesc Fabregas (2006), Sergio Aguëro (2007), Mario Balotelli (2010), Paul Pogba (2013), Raheem Sterling (2014), Kylian Mbappé (2017) ou encore Erling Haaland (2020). L'Espagnol Gavi est le tenant du titre. Aucun Belge n'a jamais remporté le Golden Boy Award. Eden Hazard (troisième en 2011), Thibaut Courtois (troisième en 2012), Romelu Lukaku (deuxième en 2013) et Divock Origi (deuxième en 2014) sont montés sur le podium. (Belga)