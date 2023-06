Jeux européens - Blessé à la main, Jaouad Achab ne participera pas aux Jeux européens

L'athlète de 30 ans est un ancien champion du monde et d'Europe, olympien à deux reprises. Il devait participer aux Jeux européens chez les -63 kg, tandis que son frère concourt chez les -74 kg. Ce forfait survient au lendemain de celui de Manuel Pollet, un autre taekwondoïste gêné par une blessure au genou. Sans Pollet (-87 kg) ni Jaouad Achab, l'équipe belge de taekwondo ne se compose plus que de trois combattants: Badr Achab, Raheleh Asemani (-57 kg) et Sarah Châari (-62 kg). La délégation belge se réduit elle à 138 athlètes. Le COIB a également modifié sa sélection pour le padel, mardi. Clément Geens, blessé à un muscle abdominal, est remplacé par Bram Coene qui rejoindra au plus vite la Pologne. Cracovie et la Petite-Pologne, dans le sud du pays, seront le théâtre des Jeux européens à partir de mercredi jusqu'au dimanche 2 juillet. (Belga)