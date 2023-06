Jeux européens - Kevin Borlée et Camille Laus porte-drapeaux de la Belgique pour la cérémonie d'ouverture

"Ils symbolisent les valeurs olympiques d'excellence, d'amitié, de respect et de solidarité au sein de l'équipe belge", a déclaré le COIB à propos des deux athlètes. Kevin Borlée et Camille Laus sont respectivement les capitaines des Belgian Tornados et des Belgian Cheetahs, les équipes de 4x400 mètres. Ils ont également été sélectionnés pour les Jeux Européens dans l'équipe mixte de relais 4x400 mètres. Kevin Borlée (35 ans) et Camille Laus (30 ans) conjoints à la ville, concourront également individuellement lors de la compétition d'athlétisme qui se déroulera à Chorzow de vendredi à dimanche et qui compte comme championnat d'Europe par équipes nationales. La Belgique y sera représentée par 43 athlètes, dans la plus haute des trois divisions. Le relais mixte 4x400m, qui se terminera dimanche soir, est la seule discipline qui compte pour le classement par points en vue des Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine. Les porte-drapeaux de Cracovie 2023 suivent les traces du judoka Toma Nikiforov et du carabinier Lionel Cox, qui ont porté les couleurs belges lors de la deuxième édition à Minsk (Bélarus) en 2019 et lors de la première édition des Jeux européens de 2015 à Bakou (Azerbaïdjan), respectivement. La cérémonie d'ouverture de cette troisième édition des Jeux européens aura lieu mercredi soir au stade Henryk Reyman de Cracovie, à partir de 20h30. Le même stade accueillera également la cérémonie de clôture le 2 juillet. L'équipe belge est composée de 138 athlètes, qui concourront dans 21 sports. Les taekwondoïstes Jaouad Achab (-63 kg) et Manuel Pollet (-87 kg) se sont retirés à la dernière minute en raison de blessures. (Belga)