Jeux européens - Plus de 1.200 contrôles antidopage prévus aux Jeux européens

Quelque 7.000 athlètes d'une cinquantaine de pays participent aux Jeux européens de Cracovie-Malopolska. Parmi eux se trouvent 138 Belges. Ils seront soumis à des tests de dopage dans plus de 30 stations de contrôle réparties sur les 25 sites de compétition et sur le village des athlètes. Les échantillons seront transmis pour analyse aux laboratoires accrédités par l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) à Varsovie, en Pologne, et à Cologne, en Allemagne. En cas d'infraction, les dossiers seront transférés au Tribunal international du sport. "Nous sommes fiers de diriger le programme indépendant de lutte contre le dopage pour ces Jeux européens", a déclaré Benjamin Cohen, directeur de l'ITA. "Nous restons fidèles à notre engagement en faveur du fair-play afin que les athlètes participant à ces Jeux puissent réaliser des performances en toute confiance. Ils savent que tout sera mis en œuvre pour garantir l'intégrité du sport". (Belga)