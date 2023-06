Jupiler Pro League - Charleroi officialise l'arrivée d'Antoine Bernier

Bernier, 25 ans, évoluait au RFC Seraing depuis 2020 après avoir été transféré des U21 de l'Antwerp. Lors de la saison 2022-2023, il a disputé 22 matchs pour les Sérésiens avec à la clé trois buts et cinq passes décisives. Il a manqué une grosse partie de la saison entre le 29 janvier et le 22 avril 2023 à cause d'une pubalgie. (Belga)