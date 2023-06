Jupiler Pro League - Saint-Trond prête Daichi Hayashi avec option d'achat à Nuremberg, en 2e division allemande

Hayashi, arrivé en août 2021 du Sagan Tosu dans son Japon natal à Saint-Trond, a donc joué deux saisons en Campine. Il a accumulé 60 matches pour les Canaris, inscrivant 15 buts et distribuant 5 passes décisives. "Daichi est un attaquant énergique dont l'éthique de travail a été appréciée au Stayen. Nous le remercions pour son engagement envers notre club", a communiqué le directeur sportif du club Andrea Pinto. Le FC Nuremberg, relégué depuis la fin de l'exercice 2018-2019 en Bundesliga 2, a terminé à la 14e place cette saison. En Allemagne, le joueur de 26 ans qui a participé aux Jeux Olympiques de Tokyo 2021 avec le Japon, vivra sa deuxième expérience européenne tandis qu'il avait passé le début de sa carrière au pays du soleil levant. "Venir du Japon en Belgique a été une énorme aventure", a réagi Daichi Hayashi dans le communiqué. "Je veux avant tout remercier le staff pour cette opportunité. Et bien sûr les supporters aussi, et le conseil d'administration, pour leur soutien." Saint-Trond travaille activement à la reconstruction de son effectif. "Nous allons être actif sur le marché des transferts au cours des prochaines semaines pour renforcer notre attaque en vue de la prochaine saison", a expliqué Pinto. Outre Hayashi, les défenseurs Robert Bauer, Toni Leistner, Jorge Teixeira et Wolke Janssens, les milieux de terrain Mory Konaté, Frank Boya et Rocco Reitz et les attaquants Gianni Bruno, Shinji Okazaki et Taichi Hara ont quitté le club à l'issue de la saison. (Belga)