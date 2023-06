La ministre Gennez débloque 20 millions d'euros pour les ONG belges

Le soutien ira à 75 ONG belges reconnues, telles que le 11.11.11, Médecins sans Vacances et SOS Villages d'enfants, et à neuf acteurs institutionnels tels que l'Institut de médecine tropicale d'Anvers. "Ce soutien supplémentaire est nécessaire pour continuer à garantir l'impact de notre politique de développement", ajoute la ministre. "Les défis auxquels le secteur fait face sont énormes. Comme tout le monde, les ONG subissent la pression de l'inflation sur leurs moyens. Leur marge de manœuvre budgétaire se réduit. En même temps, il y a de plus en plus de crises humanitaires, de réfugiés et de personnes dans le besoin." (Belga)