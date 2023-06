La Norvège veut ouvrir ses fonds marins à l'exploitation minière

"Nous avons besoin de minerais pour réussir la transition énergétique", a déclaré Terje Aasland, ministre de l'Energie et du Pétrole dans un communiqué. Les fonds marins du plateau continental du pays contiennent très probablement d'importants gisements de minéraux, y compris des minéraux de terres rares. "Ces ressources sont aujourd'hui contrôlées par une poignée de pays, ce qui nous rend vulnérables", a relevé le ministre. La Chine est actuellement le premier producteur au monde de terres rares. En explorant et exploitant son plateau continental, la Norvège espère devenir à son tour un grand producteur mondial de minerais rares. Selon M. Aasland, "aucun autre pays (que la Norvège) n'a meilleure base pour montrer la voie en matière de gestion durable et prudente de ces ressources". Mais ONG et scientifiques alertent depuis des années sur les menaces de dommages inestimables à des écosystèmes profonds encore peu connus. Les terres rares sont composées de 17 matières premières, découvertes à la fin du XVIIIe siècle en Suède, et possédant chacune des propriétés différentes. Elles sont utilisées aussi bien dans un drone, une éolienne, un disque dur, un moteur de voiture électrique, une lentille de télescope ou un avion de chasse. L'annonce du gouvernement norvégien intervient au lendemain de l'adoption par les Etats membres de l'ONU du premier traité international pour protéger la haute mer. (Belga)