Le Qatar signe avec la Chine un 2e contrat d'approvisionnement de gaz sur 27 ans

L'un des principaux producteurs de GNL au monde, avec les Etats-Unis et l'Australie, le richissime émirat du Golfe a déjà la Chine, le Japon et la Corée du Sud parmi ses principaux clients, mais espère aussi sceller des contrats avec les pays européens, ces derniers se refusant eux à signer des accords de longue durée. "Dans le cadre de cet accord, le Qatar fournira quatre millions de tonnes de GNL par an à la Chine sur 27 ans", a déclaré mardi le ministre Saad Sherida Al-Kaabi, par ailleurs PDG de QatarEnergy, l'entreprise d'Etat. Il a aussi annoncé que China National Petroleum allait "rejoindre la famille" du gaz qatari en participant au North Field East (NFE), projet d'extension du champ offshore North Field, le plus grand gisement de gaz naturel au monde que le Qatar partage avec l'Iran. QatarEnergy va ainsi transférer à CNPC une participation de 5% au NFE, l'équivalent d'un train de liquéfaction d'une capacité de 8 millions de tonnes par an, a-t-il précisé. En novembre 2022, QatarEnergy et Sionopec, autre société publique chinoise, avaient signé un contrat d'approvisionnement identique de quatre millions de tonnes annuels sur 27 ans, présenté à l'époque comme le plus long jamais conclu dans l'industrie. En avril, ce géant pétrolier chinois était également devenu le premier actionnaire asiatique dans le projet du NFE. La Chine est déjà le premier client du gaz naturel liquéfié (GNL) du Qatar et l'un des plus grands importateurs au monde de cette énergie. (Belga)