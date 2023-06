Le secteur du nettoyage mène une action de sensibilisation à Charleroi

Le nettoyage est un secteur qui regroupe des travailleurs aux profils variés. Si certains sont employés par des sociétés de titres-services ou des sociétés de nettoyage plus classiques, d'autres ont des emplois qui relèvent des communes ou des provinces. Les conditions salariales de ces travailleurs et de ces travailleuses sont souvent peu envieuses, a indiqué Sandra Antenucci, secrétaire permanente à la CSC. Selon cette dernière, cette réalité tient à deux facteurs essentiellement : la faiblesse du salaire horaire et la difficulté pour les travailleurs d'avoir des temps pleins en raison de la lourdeur physique des tâches. (Belga)