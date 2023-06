Les championnats de Suisse de contre-la-montre reportés à la suite du décès de Gino Mäder

L'organisateur du Tour de Suisse, Cycling Unlimited, est également en charge des championnats nationaux de cyclisme en Suisse. "L'équipe a besoin d'une pause après ces jours extrêmement éprouvants sur le plan physique et mental", a publié la fédération suisse de cyclisme. "Les athlètes ont également besoin de temps pour digérer ces événements." Les championnats sur route auront cependant lieu comme prévu, les 24 et 25 juin, bien que des modifications d'horaires puissent encore avoir lieu. Concernant le contre-la-montre, "il est prévu de couronner les championnes et champions nationaux dans la deuxième partie de saison. La nouvelle date sera annoncée dès qu'elle sera connue." (Belga)