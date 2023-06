Les ventes de vélo ralentissent en Europe, sauf pour les électriques

14,7 millions de vélos sans assistance électrique ont été vendus en 2022 dans l'UE et au Royaume-Uni, soit une baisse de 9,1% par rapport à 2021. Mais les vélos électriques (VAE) ont atteint un chiffre record de 5,5 millions d'unités (+8,6%), l'Allemagne, la France et les Pays-Bas menant la danse. Un vélo sur quatre vendus en Europe est donc électrique. Les VAE étant vendus bien plus cher que les vélos "musculaires", le recul des ventes n'a pas empêché le chiffre d'affaires global d'augmenter: il atteint 21,2 milliards d'euros (+7,4% en un an). (Belga)