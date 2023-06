Loi européenne de restauration de la nature - Les ministres de l'Environnement de l'UE ont dégagé un accord

Cette "orientation générale" servira au Conseil de mandat de négociation avec le Parlement européen, qui doit pour sa part encore s'accorder sur une position commune. Sujet de controverse ces derniers mois, la proposition de règlement vise à restaurer les écosystèmes, les habitats et les espèces dans l'ensemble des zones terrestres et marines de l'UE. Le texte initial de la Commission demande notamment aux États membres de mettre en place des mesures de restauration couvrant, d'ici à 2030, au moins 20 % des zones terrestres et marines de l'UE et, à terme, d'ici à 2050, l'ensemble des écosystèmes ayant besoin d'être restaurés. (Belga)