Salon du Bourget - Safran Aero Boosters produit des échangeurs de chaleur révolutionnaires pour l'aviation

Cette gamme porte le nom de HIPEX et son développement a été co-financé par le partenariat d'Innovation wallon baptisé WINGS ("(Walloon Innovation for Green Skies")., qui vise à tendre vers une aviation bas carbone d'ici 2035. La deuxième phase de WINGS, lancée en novembre dernier, bénéficie d'une nouvelle enveloppe de 56 millions d'euros, dont 41 millions apportés par la Région wallonne. Cette présentation a eu lieu dans le cadre du 54e Salon international de l'Aéronautique et de l'Espace (SIAE) qui se tient pour une semaine au Bourget, près de Paris, par le CEO de l'entreprise, François Lepot, et le directeur de la stratégie de SAB, Jean-Marc Delaunoy. Ces pièces de haute technologie, réalisées à base d'aluminium grâce à l'impression 3D,, présentent une traînée aérodynamique divisée par deux par rapport aux modèles actuels, pour une même performance thermique, a souligné l'entreprise dans un communiqué. Dans un moteur d'avion à réaction, la majeure partie du refroidissement est assurée par des échangeurs de chaleur air-huile placés entre le moteur et la nacelle. Dans leur design actuel;, les échangeurs sont difficiles à intégrer dans les moteurs et génèrent une traînée dans le flux d'air qui a un impact sur la consommation en carburant. "Avec leur forme innovante, nos nouveaux échangeurs permettront d'économiser jusqu'à 1% de consommation de carburant sur certains moteurs", a assuré M. Lepot. "Pour un avion long-courrier, notre produit permettrait de réduire de 4.000 tonnes ses émissions de CO2 et apporterait une économie de plus d'un million de dollars sur sa durée de vie", a-t-il ajouté. (Belga)