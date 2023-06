SCAF - Les trois pays du programme Scaf se félicitent de l'entrée de la Belgique

"La participation de la Belgique comme observateur va accroître la dimension européenne du programme Scaf. La France, chef de file du projet, ainsi que l'Allemagne et l'Espagne reconnaissent l'investissement belge en matière de progrès technologique et d'innovation", indique un communiqué publié par le ministère français des Armées. Ce programme va accélérer le partenariat opérationnel entre les armées de l'air des quatre pays. Ce programme pourra aussi créer une coopération plus étroite entre la BITD (base industrielle et technologique de défense) belge et les partenaires actuels du Scaf, ajoute le texte. La participation comme observateur permettra d'imaginer la contribution pertinente des compétences belges au programme, dans la perspective d'une participation approfondie dans le futur, poursuit le ministère des Armées. "Nous sommes convaincus que cette collaboration sera fructueuse et servira les intérêts de la défense européenne, dans le contexte "des changements profonds en matière de contexte sécuritaire international et de technologie", ajoute le ministère au nom des trois pays partenaires. (Belga)