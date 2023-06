Talibans au pouvoir en Afghanistan - Afghanistan: seconde exécution publique depuis la prise du pouvoir par les talibans

"Il a été exécuté en public dans la ville de Sultan Ghazi Baba, dans le centre de la province de Laghman, de manière à ce qu'il souffre et que (sa mort) serve de leçon aux autres", ont écrit des responsables provinciaux dans un communiqué. Le texte nomme l'homme exécuté comme "Ajmal, fils de Naseem" et indique qu'il avait été condamné pour le meurtre de cinq personnes. Un responsable du service provincial de communication et de la culture a indiqué à l'AFP qu'environ 2.000 personnes avaient assisté à l'exécution - dont des parents de ses victimes - et que celle-ci avait été menée en conformité avec la loi islamique. Une première exécution publique avait eu lieu en décembre dans la province de Farah (ouest). Les exécutions publiques étaient courantes sous le premier régime des talibans, entre 1996 et 2001. Les condamnés étaient le plus souvent tués par balle ou par lapidation, selon les crimes reprochés. (Belga)