TC Bruxelles - Un quadragénaire écope de 30 mois de prison pour culture de cannabis

La plantation de cannabis a été mise au jour après la découverte d'un dépôt clandestin à Malines le 2 novembre de l'année dernière. Il s'agissait de huit sacs poubelles remplis de déchets de plants de cannabis, parmi lesquels se trouvaient également des documents indiquant une adresse à Kraainem. La police a immédiatement perquisitionné l'habitation et a découvert 688 plants de cannabis dans trois chambres de culture. Un homme de 40 ans était également présent dans les locaux. Ce dernier a avoué avoir participé à l'installation de la plantation et s'être ensuite occupé des plantes contre rémunération. Selon lui, il devrait recevoir 3.500 euros, mais n'a perçu que 500 euros pour le moment. Le parquet poursuivait l'homme pour culture de cannabis et vol d'électricité, car le courant nécessaire au fonctionnement de la plantation était capté illégalement. "Mon client a contribué à (l'installation et l'entretien de) cette plantation, mais il n'a rien à voir avec ce vol d'électricité", a plaidé l'avocat du quadragénaire, ajoutant que son client n'était qu'un simple rouage faisant partie d'une organisation plus vaste. Selon le tribunal, il est bien établi que l'homme s'est également rendu coupable de vol d'électricité, puisqu'il a participé à la construction de la plantation dans son intégralité et que des modifications visibles ont été apportées à l'installation électrique à cet effet. (Belga)