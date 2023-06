Un père placé sous mandat d'arrêt après l'incendie dans lequel ont péri ses enfants

L'incendie a coûté la vie à deux enfants, âgés de 4 et 8 ans. Leur mère, qui a tenté de leur venir en aide, a été blessée. Les pompiers ont sorti les enfants de l'habitation en feu. Ces derniers ont été emmenés grièvement blessés à l'hôpital, avec leur maman. Ils y sont décédés. La mère se trouve quant à elle dans un état critique. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes exactes de l'incendie. Le père, qui ne vivait plus avec la famille, a été interpellé lundi pour être entendu. Il est désormais suspect dans ce dossier. (Belga)