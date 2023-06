Une personne sur trois se sent submergée au travail, selon une étude de PwC

Bien que 70% des travailleurs belges se soient déclarés globalement satisfaits de leur situation professionnelle, une personne interrogée sur trois s'est sentie débordée au cours de l'année écoulée, devant faire face à une charge de travail trop lourde. Le manque de ressources, tel que celui en personnel, était en cause dans la moitié des cas, détaille PwC. L'étude met par ailleurs en exergue que la situation financière des ménages se détériore au gré de la crise économique. Ainsi, les Belges sont toujours plus nombreux à rencontrer des difficultés financières. Près d'une personne sur cinq peine à joindre les deux bouts chaque mois, tandis que 43% des sondés n'arrivent pas à épargner en vue de s'offrir l'un ou l'autre plaisir. Par ailleurs, 16% des personnes interrogées cumulent plusieurs emplois, 70% d'entre elles le faisant pour gagner davantage. Une tendance qui s'observe également à l'échelle mondiale, précise PwC dans un communiqué. L'enquête confirme en outre que l'inégalité sur le marché du travail entre les hommes et les femmes pèse toujours sur la carrière des femmes. L'étude montre en effet que les travailleuses restent beaucoup moins présentes dans les fonctions dirigeantes ou de management supérieur (18%) que les hommes (29%). En outre, les femmes sont deux fois plus susceptibles de travailler à temps partiel que les hommes. Une femme interrogée sur quatre indique ne pas pouvoir faire son travail comme elle le souhaite. Les femmes sont de surcroît moins enclines à demander une augmentation, bien qu'elles soient plus nombreuses à juger leur salaire insuffisant. (Belga)